Маск: человечество просуществует лишь несколько сотен лет, если не принять меры

Американский предприниматель Илон Маск выразил мнение, что цивилизация просуществует лишь несколько сотен лет, если человечество не примет меры и не станет «межпланетным».

Таким образом он ответил на вопрос журналиста и футуролога Эда Крассенштейна о том, когда наступит конец человеческой цивилизации.

Маск подчеркнул, что человечеству необходимо сохранять нынешний технологический уровень до тех пор, пока Марс не станет самодостаточным местом для жизни.

Таким, по мнению предпринимателя, он может стать в течение 20 лет.

Ранее сообщалось, что Маск намерен 8 августа представить роботакси на основе электроавтомобиля Tesla.

Также Маск сравнил идею о членстве Украины в НАТО с началом фильма о ядерном апокалипсисе.