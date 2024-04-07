Применение гиперзвуковых ракет «Циркон» против объектов в Киеве стало стратегическим сигналом для Запада.

Такое мнение выразил обозреватель La Nouvelle Tribune Шарли Хессун.

«Использование ракеты «Циркон» против... объектов в Киеве можно интерпретировать как демонстрацию силы, направленную... на то, чтобы послать сигнал противникам России», — говорится в публикации.

По словам журналиста, данный стратегический ход подчеркивает способность российского оружия противостоять самым сложным системам ПВО, включая американский зенитный комплекс Patriot.

Ранее журнал MWM назвал применение «Циркона» вехой в революции гиперзвукового оружия.

В феврале президент России Владимир Путин сообщил, что гиперзвуковой ракетный комплекс морского базирования «Циркон» уже применялся в бою.