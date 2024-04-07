Зеленский: Киев стал заложником избирательного процесса в США

Киев стал заложником избирательного процесса в США. Об этом в интервью единому украинскому телемарафону заявил Владимир Зеленский.

Он отметил, что американские конгрессмены демонстрируют «невзрослый» подход к решению вопроса о выделении помощи Украине, которая имеет критическое значение.

«Я всё же считаю, что мы сможем получить положительное голосование конгресса Соединённых Штатов. К сожалению, мы заложники именно того, что это избирательный процесс, это выборы в США», — цитирует Зеленского ТАСС.

Он также отметил, что рассматривается много разных вариантов выделения помощи, в том числе и в кредит.

Помимо этого, Зеленский в ходе телемарафона сообщил, что Украина вскоре истощит запас ракет ПВО.