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Зеленский: Киев стал заложником избирательного процесса в США

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Киев стал заложником избирательного процесса в США. Об этом в интервью единому украинскому телемарафону заявил Владимир Зеленский.

Он отметил, что американские конгрессмены демонстрируют «невзрослый» подход к решению вопроса о выделении помощи Украине, которая имеет критическое значение.

«Я всё же считаю, что мы сможем получить положительное голосование конгресса Соединённых Штатов. К сожалению, мы заложники именно того, что это избирательный процесс, это выборы в США», — цитирует Зеленского ТАСС.

Он также отметил, что рассматривается много разных вариантов выделения помощи, в том числе и в кредит.

Помимо этого, Зеленский в ходе телемарафона сообщил, что Украина вскоре истощит запас ракет ПВО.

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