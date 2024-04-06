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Протестующие польские фермеры продолжают блокаду границы с Украиной

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В Польше протестующие против поставок с Украины сельскохозяйственной продукции фермеры продолжают блокаду погранпереходов с республикой.
Протестующие польские фермеры продолжают блокаду границы с Украиной
  • AP

Об этом информирует польское радио Zet.

«Фермеры постоянно перекрывают движение на границе с Украиной», — передаёт сообщение РИА Новости.

Уточняется, что в данный момент в Дорохуске водители-дальнобойщики ждут выезда из Польши более трёх дней, в Хребенне — 35 часов, а в Долгобычуве — пять дней.

4 апреля польские фермеры приняли решение сменить тактику своих акций протеста и вместо массовых блокад дорог приступить к блокированию офисов депутатов сейма с помощью навоза.

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