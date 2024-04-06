Протестующие польские фермеры продолжают блокаду границы с Украиной
- AP
Об этом информирует польское радио Zet.
«Фермеры постоянно перекрывают движение на границе с Украиной», — передаёт сообщение РИА Новости.
Уточняется, что в данный момент в Дорохуске водители-дальнобойщики ждут выезда из Польши более трёх дней, в Хребенне — 35 часов, а в Долгобычуве — пять дней.
4 апреля польские фермеры приняли решение сменить тактику своих акций протеста и вместо массовых блокад дорог приступить к блокированию офисов депутатов сейма с помощью навоза.