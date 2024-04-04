Фермеры Польши решили начать блокировать офисы депутатов сейма навозом

Польские фермеры приняли решение сменить тактику своих акций протеста и вместо массовых блокад дорог приступить к блокированию офисов депутатов сейма с помощью навоза.

Об этом сообщает радиостанция RMF24 со ссылкой на лидеров фермерского движения.

«Перед парламентскими кабинетами тех депутатов, которые выступали за сохранение зелёного курса, чтобы достичь соглашения с Евросоюзом, будет навоз», — цитирует радиостанция одного из собеседников.

Уточняется, что фермеры также намерены использовать для блокирования снопы соломы, мешки с силосом и зерном, ёмкости с навозной жижей и так далее.

Ранее один из лидеров протеста фермеров Люблинского воеводства — Кшиштоф Хмель — анонсировал сбор подписей в пользу отставки правительства.