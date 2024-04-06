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В ООН заявили, что бомбардировки Израиля подрывают гумоперации в Газе

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Бомбардировки Израиля подрывают проведение гуманитарных операций в секторе Газа, заявил замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.
В ООН заявили, что бомбардировки Израиля подрывают гумоперации в Газе
  • AP

«И без того хрупкая операция по оказанию помощи по-прежнему подрывается бомбардировками, отсутствием безопасных условий и отказом в доступе», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, для прекращения конфликта делается слишком мало, «а безнаказанности слишком много».

Ранее официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Джереми Лоуренс назвал нападение Израиля на гуманитарных работников в секторе Газа военным преступлением.

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