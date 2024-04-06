Венесуэла назвала варварством штурм посольства Мексики в Эквадоре

В МИД Венесуэлы назвали варварством штурм посольства Мексики в Эквадоре

Соответствующее заявление было опубликовано на странице главы МИД Венесуэлы Ивана Хиля Пинто в соцсети X.

«Я разговаривал по телефону с главой МИД Мексики Алисией Барсеной и передал абсолютную солидарность президента Николаса Мадуро президенту Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору перед лицом этого варварского акта, который нарушает все принципы международного права», — говорится в сообщении.

Ранее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор поручил МИД страны разорвать дипломатические отношения с Эквадором.

Мексиканский МИД отметил, что в ходе штурма посольства Мексики в Эквадоре были ранены дипломаты.