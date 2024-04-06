Посол: Хельсинки закрытием КПП хочет ограничить физическое общение финнов и россиян

Хельсинки, приняв решение о закрытии контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией, хочет ограничить физическое общение финнов и россиян.

Такое заявление в интервью ТАСС сделал посол России в Финляндии Павел Кузнецов.

При этом дипломат назвал закрытие КПП «одним из наиболее заметных конфронтационных шагов Хельсинки в последнее время».

«Тысячи людей, живущих по обе стороны границы, оказались, по сути, отрезанными от своих родных и близких. С новыми препятствиями столкнулся бизнес», — подчеркнул посол.

Ранее Кузнецов заявил, что Финляндия определённо примкнула к «партии войны» Запада против России.

Также, по словам посла, возвращение к прежнему формату сотрудничества с Финляндией уже невозможно.