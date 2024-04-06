Экс-полковник Жак Бо: армия России превосходит по координации Украину и НАТО
По его словам, ВС России организовали эффективную координацию единой системы подразделений и вооружений, что обеспечивает их преимущество в зоне СВО.
«Поэтому они, безусловно, сильнее Украины... Я не уверен, что даже НАТО может достичь такого рода координации своей системы вооружений и войск», — сказал Бо.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что американские истребители F-16 не переломят ситуацию на передовой в пользу украинских войск.
Также сообщалось, что страны НАТО не предложат Украине вступить в альянс в июле.