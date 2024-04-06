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Экс-полковник Жак Бо: армия России превосходит по координации Украину и НАТО

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Полковник в отставке, экс-сотрудник разведслужбы Швейцарии Жак Бо заявил в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive, что российская армия превосходит по координации Украину и НАТО.

По его словам, ВС России организовали эффективную координацию единой системы подразделений и вооружений, что обеспечивает их преимущество в зоне СВО.

«Поэтому они, безусловно, сильнее Украины... Я не уверен, что даже НАТО может достичь такого рода координации своей системы вооружений и войск», — сказал Бо.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что американские истребители F-16 не переломят ситуацию на передовой в пользу украинских войск.

Также сообщалось, что страны НАТО не предложат Украине вступить в альянс в июле.

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