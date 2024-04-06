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Посол: появление ядерных сил на территории Финляндии не останется без ответа России

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Москва определённо ответит в случае появления на территории Финляндии ядерного оружия НАТО, заявил в интервью ТАСС посол России в Хельсинки Павел Кузнецов.

«Разумеется, мы не сможем не реагировать на возможные решения финского правительства в данной сфере», — сказал дипломат.

При этом он подчеркнул, что конкретные шаги будут вырабатываться в зависимости от реальных угроз, которые эти действия будут нести для безопасности России.

«Рассчитываем, однако, что разум всё-таки возобладает», — добавил Кузнецов.

Ранее он заявил, что Финляндия определённо примкнула к «партии войны» Запада против России.

Также, по словам посла, возвращение к прежнему формату сотрудничества с Финляндией уже невозможно.

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