Американский политологический журнал Foreign Policy на фоне теракта в «Крокус Сити Холле» опубликовал три статьи о трагедии, при этом «одна безобразнее другой». Так на сообщения издания отреагировали в российском МИД, назвав усилия журнала попыткой внести раскол в межнациональный мир и согласие в России.

«Вместо того чтобы если не выразить скорбь и сочувствие жертвам беды, то хотя бы в нейтральном ключе изложить последовательность событий и факты, Foreign Policy принялся спекулировать на тематике межнационального мира в России, обелять власти неонацистского режима на Украине и заниматься откровенной дискредитацией работы российских правоохранительных органов и специальных служб», — говорится в комментарии министерства.

МИД напомнил, что расследование теракта ведётся профессионально и без политической ангажированности, а об украинском следе недвусмысленно свидетельствуют как прямые мотивы киевского режима посеять раздор, так и другие доказательства, включая готовность СБУ предоставить террористам «окно» для пересечения границы.

«Foreign Policy недалеко ушёл от украинских пропагандистов», — подчеркнуло Министерство иностранных дел.

Как заявлял президент Владимир Путин, России важно установить не только непосредственных исполнителей кровавого теракта в «Крокус Сити Холле», но и все звенья цепочки, в том числе конечных бенефициаров этого злодеяния.