Вице-премьер Стефанишина: США и Германия против приглашения Украины в НАТО

Украинский вице-премьер Ольга Стефанишина подтвердила, что власти США и Германии выступают против приглашения страны в НАТО.

Её слова приводит украинское издание «СТРАНА.ua» в Telegram-канале.

Стефанишина подчеркнула, что все партнёры Киева поддерживают приглашение Украины на вступление в альянс.

«Поскольку эта информация стала публичной, то теперь США и Германия пытаются обращать внимание на других скептических союзников, таких как Венгрия и Словакия», — добавила она.

Ранее The New York Times сообщила, что страны НАТО не предложат Украине вступить в альянс в июле.