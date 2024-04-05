Вице-премьер Стефанишина: США и Германия против приглашения Украины в НАТО
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Её слова приводит украинское издание «СТРАНА.ua» в Telegram-канале.
Стефанишина подчеркнула, что все партнёры Киева поддерживают приглашение Украины на вступление в альянс.
«Поскольку эта информация стала публичной, то теперь США и Германия пытаются обращать внимание на других скептических союзников, таких как Венгрия и Словакия», — добавила она.
Ранее The New York Times сообщила, что страны НАТО не предложат Украине вступить в альянс в июле.