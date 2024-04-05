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Аэропорты JFK и Ньюарк временно не работают после землетрясения в Нью-Йорке

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Аэропорт имени Джона Кеннеди (JFK) и аэропорт Ньюарк в штате Нью-Йорк временно не работают после землетрясения. Сейчас там ведётся проверка, есть ли последствия подземных толчков.
Аэропорты JFK и Ньюарк временно не работают после землетрясения в Нью-Йорке
  • Gettyimages.ru
  • © Skyhobo

Об этом сообщила губернатор штата Кэти Хокул.

«Хочу сообщить, что аэропорты JFK и Ньюарк полностью остановили работу. Ведётся оценка возможных последствий», — цитирует её РИА Новости.

Аэропорт Ла-Гуардия при этом не пострадал.

5 апреля недалеко от Нью-Йорка произошло землетрясение, на Манхэттене магнитуда подземных толчков составила 4,8.

Заседание Совета Безопасности ООН ненадолго прервали в связи с землетрясением.

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