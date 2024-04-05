Аэропорты JFK и Ньюарк временно не работают после землетрясения в Нью-Йорке
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Об этом сообщила губернатор штата Кэти Хокул.
«Хочу сообщить, что аэропорты JFK и Ньюарк полностью остановили работу. Ведётся оценка возможных последствий», — цитирует её РИА Новости.
Аэропорт Ла-Гуардия при этом не пострадал.
5 апреля недалеко от Нью-Йорка произошло землетрясение, на Манхэттене магнитуда подземных толчков составила 4,8.
Заседание Совета Безопасности ООН ненадолго прервали в связи с землетрясением.