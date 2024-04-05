Генсек ООН: использование Израилем ИИ для ударов по Газе опасно для гражданских

Генсек ООН Антониу Гутерреш «глубоко обеспокоен» сообщениями о том, что Израиль использовал искусственный интеллект для определения целей в секторе Газа. По его словам, это приводит к большим потерям среди мирного населения.

«Я глубоко обеспокоен сообщениями о том, что в ходе бомбардировок израильские военные используют искусственный интеллект в качестве инструмента для идентификации целей, особенно в густонаселённых жилых районах, что приводит к большим потерям среди гражданского населения», — сказал Генсек журналистам, его цитирует РИА Новости.

Даже малая толика решений вопросов жизни и смерти не должна предоставляться «холодному расчёту алгоритмов», подчеркнул Гутерреш.

В декабре газета The Guardian писала, что ЦАХАЛ задействовал систему искусственного интеллекта «Евангелие» для ударов по инфраструктуре палестинского движения ХАМАС.

Алгоритм, опираясь на «быстрое и автоматическое извлечение разведданных», предоставляет рекомендации по целям, в частности, на дома людей в секторе Газа, связанных с ХАМАС, писали журналисты.