Генсек ООН: использование Израилем ИИ для ударов по Газе опасно для гражданских
- AFP
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«Я глубоко обеспокоен сообщениями о том, что в ходе бомбардировок израильские военные используют искусственный интеллект в качестве инструмента для идентификации целей, особенно в густонаселённых жилых районах, что приводит к большим потерям среди гражданского населения», — сказал Генсек журналистам, его цитирует РИА Новости.
Даже малая толика решений вопросов жизни и смерти не должна предоставляться «холодному расчёту алгоритмов», подчеркнул Гутерреш.
В декабре газета The Guardian писала, что ЦАХАЛ задействовал систему искусственного интеллекта «Евангелие» для ударов по инфраструктуре палестинского движения ХАМАС.
Алгоритм, опираясь на «быстрое и автоматическое извлечение разведданных», предоставляет рекомендации по целям, в частности, на дома людей в секторе Газа, связанных с ХАМАС, писали журналисты.