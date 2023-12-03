Guardian: Израиль задействовал ИИ «Евангелие» для ударов по ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) задействовала систему искусственного интеллекта (ИИ) «Евангелие» для ударов по инфраструктуре палестинского движения ХАМАС.

Об этом пишет газета The Guardian.

По данным газеты, этот ИИ, опираясь на «быстрое и автоматическое извлечение разведданных», предоставляет рекомендации по целям, в частности, на дома людей в секторе Газа, связанных с ХАМАС.

Как отмечает газета со ссылкой на источники в ЦАХАЛ, ИИ позволяет Израилю оперативно получать большой объём достоверных данных.

В октябре бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что одной из главных ошибок израильской разведки, оказавшейся неспособной предсказать атаку ХАМАС, стало увлечение искусственным интеллектом.