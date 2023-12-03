Guardian: Израиль задействовал ИИ «Евангелие» для ударов по ХАМАС
- AP
- © Leo Correa
Об этом пишет газета The Guardian.
По данным газеты, этот ИИ, опираясь на «быстрое и автоматическое извлечение разведданных», предоставляет рекомендации по целям, в частности, на дома людей в секторе Газа, связанных с ХАМАС.
Как отмечает газета со ссылкой на источники в ЦАХАЛ, ИИ позволяет Израилю оперативно получать большой объём достоверных данных.
В октябре бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что одной из главных ошибок израильской разведки, оказавшейся неспособной предсказать атаку ХАМАС, стало увлечение искусственным интеллектом.