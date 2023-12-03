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Guardian: Израиль задействовал ИИ «Евангелие» для ударов по ХАМАС

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) задействовала систему искусственного интеллекта (ИИ) «Евангелие» для ударов по инфраструктуре палестинского движения ХАМАС.
Guardian: Израиль задействовал ИИ «Евангелие» для ударов по ХАМАС
  • AP
  • © Leo Correa

Об этом пишет газета The Guardian.

По данным газеты, этот ИИ, опираясь на «быстрое и автоматическое извлечение разведданных», предоставляет рекомендации по целям, в частности, на дома людей в секторе Газа, связанных с ХАМАС.

Как отмечает газета со ссылкой на источники в ЦАХАЛ, ИИ позволяет Израилю оперативно получать большой объём достоверных данных.

В октябре бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что одной из главных ошибок израильской разведки, оказавшейся неспособной предсказать атаку ХАМАС, стало увлечение искусственным интеллектом.

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