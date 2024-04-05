МИД России предостерёг Киев от попыток дестабилизировать ситуацию на ЗАЭС

Российская сторона предостерегает Киев и их западных партнёров от любых попыток нападения или дестабилизации ситуации на Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Также она призвала МАГАТЭ и его руководство активно использовать присутствующих на объекте экспертов для фиксации всех случаев атак со стороны ВСУ.

«Единственным источником угроз безопасности ЗАЭС по-прежнему остаётся киевский режим, который не оставляет попыток совершения провокаций против станции», — добавила Захарова.

Ранее сообщалось, что ВСУ ударили несколькими дронами по территории Запорожской АЭС в Энергодаре.