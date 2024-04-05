МИД России предостерёг Киев от попыток дестабилизировать ситуацию на ЗАЭС
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Также она призвала МАГАТЭ и его руководство активно использовать присутствующих на объекте экспертов для фиксации всех случаев атак со стороны ВСУ.
«Единственным источником угроз безопасности ЗАЭС по-прежнему остаётся киевский режим, который не оставляет попыток совершения провокаций против станции», — добавила Захарова.
Ранее сообщалось, что ВСУ ударили несколькими дронами по территории Запорожской АЭС в Энергодаре.