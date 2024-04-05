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МИД России предостерёг Киев от попыток дестабилизировать ситуацию на ЗАЭС

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Российская сторона предостерегает Киев и их западных партнёров от любых попыток нападения или дестабилизации ситуации на Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
МИД России предостерёг Киев от попыток дестабилизировать ситуацию на ЗАЭС
  • AFP
  • © Andrey BORODULIN

Также она призвала МАГАТЭ и его руководство активно использовать присутствующих на объекте экспертов для фиксации всех случаев атак со стороны ВСУ.

«Единственным источником угроз безопасности ЗАЭС по-прежнему остаётся киевский режим, который не оставляет попыток совершения провокаций против станции», — добавила Захарова.

Ранее сообщалось, что ВСУ ударили несколькими дронами по территории Запорожской АЭС в Энергодаре.

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