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Ведущий Fox Уоттерс: Байден мог проспать и опоздать на мероприятие со своим участием

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Президент США Джо Байден мог проспать и опоздать на мероприятие с его участием, заявил журналист телеканала Fox News Джесси Уоттерс в эфире своего шоу.

По его словам, американский лидер опоздал на одно из своих выступлений на час, а на его лице были видны следы от аппарата CPAP.

«Он использует аппарат, который поддерживает дыхание по ночам. У него апноэ — если в полдень у него складки на лице, значит, он только что встал с постели», — отметил журналист.

Ранее сообщалось, что Байден страдает рядом заболеваний, в числе которых апноэ, гиперлипидемия, гастроэзофагеальный рефлюкс и артрит.

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