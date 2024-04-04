В Словакии предложили запретить мобильные телефоны в начальных классах школы

Министерство образования Словакии подготовило предложение, согласно которому ученикам начальных классов запретят пользоваться в школах мобильными телефонами.

Об этом сообщило ведомство.

«Министерство образования предложило запретить использование мобильных телефонов в начальных школах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что таким образом ведомство реагирует на тревожную информацию и данные о неблагоприятном влиянии мобильных телефонов на результаты и душевное спокойствие учеников.

Ранее в Госдуме России объяснили, как будет организован процесс контроля за смартфонами в школах.