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Армия Израиля создала помехи GPS в стране для «нейтрализации угроз»

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Армия Израиля сообщила, что 4 апреля создала помехи в системах GPS на территории страны для «нейтрализации некоторых угроз». Об этом рассказал официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.
Армия Израиля создала помехи GPS в стране для «нейтрализации угроз»
  • AFP

«В последние сутки мы инициировали помехи GPS. Это позволяет нам нейтрализовать некоторые угрозы», — цитирует его ТАСС.

Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи опубликовал пост на иврите в соцсети X, в котором выступил с угрозой в адрес Израиля после атаки на иранское консульство в Сирии.

ВВС Израиля нанесли удар по территории консульства и резиденции посла Ирана в сирийской столице 1 апреля. В КСИР сообщали о семи погибших иранских военных советниках в результате удара по консульству.

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