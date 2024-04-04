Армия Израиля создала помехи GPS в стране для «нейтрализации угроз»
- AFP
«В последние сутки мы инициировали помехи GPS. Это позволяет нам нейтрализовать некоторые угрозы», — цитирует его ТАСС.
Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи опубликовал пост на иврите в соцсети X, в котором выступил с угрозой в адрес Израиля после атаки на иранское консульство в Сирии.
ВВС Израиля нанесли удар по территории консульства и резиденции посла Ирана в сирийской столице 1 апреля. В КСИР сообщали о семи погибших иранских военных советниках в результате удара по консульству.