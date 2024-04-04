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Посол России в Парагвае назвал существование НАТО историей агрессии

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Посол России в Парагвае Александр Писарев назвал существование НАТО историей экспансии, агрессии и разрушения стратегической стабильности.
Посол России в Парагвае назвал существование НАТО историей агрессии
  • РИА Новости

В статье «75 лет НАТО: история экспансии, агрессии и разрушения стратегической стабильности» для газеты ABC Color он отметил, что созданием НАТО «были заложены основы архитектуры биполярного противостояния в Европе, определившие военно-политическую ситуацию в регионе на всём протяжении холодной войны».

Ранее посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов заявил, что НАТО так и не стало мудрее с возрастом. В статье для газеты Perfil он назвал Североатлантический альянс «старухой со скверным характером» и «диктаторскими замашками».

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