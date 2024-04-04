Посол России: НАТО похоже на старуху со скверным характером и плохой памятью
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«Говорят, что с возрастом приходит мудрость. Конечно, это не относится к НАТО. Сегодня оно похоже на старуху со скверным характером, диктаторскими замашками и безграничным тщеславием», — считает дипломат.
Сейчас блок «глуховат» и не видит реалий, а также испытывает проблемы с памятью, уверен Феоктистов.
Как отметил в интервью RT замминистра иностранных дел России Александр Грушко, история НАТО — это история слона в посудной лавке, если вспомнить всё то, что альянс наворотил в центре Европы, Ираке, Сирии и Ливии.