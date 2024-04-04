Грушко: история НАТО — это история слона в посудной лавке

История НАТО — это история слона в посудной лавке, если вспомнить всё то, что альянс наворотил в центре Европы, Ираке, Сирии и Ливии, заявил в интервью RT замминистра иностранных дел России Александр Грушко.

«Я вспоминаю высказывание одного западного дипломата, который однажды сказал про НАТО: «Если у тебя в руке молоток, то не надо думать, что любая проблема — это гвоздь». Вот, к сожалению, история НАТО — это история, ну такого, мягко говоря, слона в посудной лавке. Потому что то, что они наворотили в центре Европы в 1999 году: 78 дней бомбить государство, которое подверглось атакам международного терроризма... Учинить вот эту трагедию в Ираке, в Ливии, они почти добили Сирию и многие другие (государства. — RT), Афганистан, опять же», — сказал заместитель министра.

Грушко отметил, что не понимает, «чем думают» в альянсе, когда говорят об успешности НАТО.

«Но правда состоит в том, что альянс — это источник конфронтации, враждебности, разделительных линий. И с точки зрения общеевропейской безопасности и даже интересов тех, кто находится в самом НАТО, в нынешнем виде вот этот альянс не отвечает никак», — заявил замглавы МИД России.

Как отмечала экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, сегодня НАТО с помощью Украины избавляется от просроченных боеприпасов, как альянс делал это в случае с Югославией.