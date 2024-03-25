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Кнайсль: НАТО избавляется от просроченных снарядов на Украине, как в Югославии

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НАТО с помощью Украины избавляется от просроченных боеприпасов, как альянс делал это в случае с Югославией, сказала экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову в рамках работы над фильмом «Белград» телеканала «Россия 1».
Кнайсль: НАТО избавляется от просроченных снарядов на Украине, как в Югославии
  • Legion-Media

«Когда у меня появилась первая возможность поехать в Косово в июне-июле 1999 года, я отправилась туда с группой приехавших немецких сапёров, и в разговорах они рассказали нам, что в Сербии не производятся противопехотные мины. Все эти боеприпасы были из арсеналов НАТО, а не взорвались они потому, что, как и на сегодняшний день на Украине, были использованы боеприпасы с истекшим сроком годности. Ракеты «Томагавк», от которых хотели избавиться, и некоторые из них были выпущены с такой большой высоты, что под ударом оказались колонны беженцев, пострадавшие от дружественного огня НАТО», — сказала Кнайсль.

История продолжается до сих пор, подчеркнула собеседница.

«Косовары были жертвами, сербы — агрессорами, и в нынешней ситуации, глядя на еженедельные проблемы, мы видим, что ничего не было решено с 1999 года», — добавила Кнайсль.

В феврале секретарь СНБО Украины Алексей Данилов попросил у Запада передать Киеву всё имеющееся оружие и технику.

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