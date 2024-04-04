Экс-президент Франции Олланд призвал Париж прекратить контакты с Москвой

Экс-президент Франции Франсуа Олланд в эфире France Inter заявил, что Парижу после заявлений Минобороны России необходимо прекратить контакты с Москвой.

«Вы видели, как Россия использует эти дискуссии и даже допускает, что Франция могла поддерживать теракты в Москве. Моя рекомендация: никаких контактов с Россией», — цитирует его ТАСС.

Так политик прокомментировал недавние переговоры глав Минобороны обеих стран.

Ранее сообщалось, что министр обороны Франции Себастьян Лекорню настойчиво пытался убедить российского коллегу Сергея Шойгу в непричастности Украины и Запада к атаке террористов в «Крокус Сити Холле».

Также Лекорню в беседе с Шойгу осудил теракт в «Крокусе» в Подмосковье.