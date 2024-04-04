RT в Telegram
Подпишись

Захарова: ЦРУ надо советовать Израилю не наносить удары, как по консульству Ирана

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что если ЦРУ опасается ответного удара по Израилю со стороны Ирана, то ему стоит рекомендовать израильским властям не совершать действий, подобных удару по иранскому консульству в Сирии.
Захарова: ЦРУ надо советовать Израилю не наносить удары, как по консульству Ирана
  • РИА Новости

«Если ЦРУ, а это американская спецслужба, имеет мнение на этот счёт и располагало глубинными деталями происходящего в регионе, возможно, им стоило посоветовать бы правительству Израиля не наносить такие удары», — сказала Захарова в эфире «Матч ТВ».

Её слова приводит РИА Новости.

Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи опубликовал пост на иврите в соцсети X, в котором выступил с угрозой в адрес Израиля после атаки на иранское консульство в Сирии.

ВВС Израиля нанесли удар по территории консульства и резиденции посла Ирана в сирийской столице 1 апреля. В КСИР сообщали о семи погибших иранских военных советниках в результате удара по консульству.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить