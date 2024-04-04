Захарова: ЦРУ надо советовать Израилю не наносить удары, как по консульству Ирана

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что если ЦРУ опасается ответного удара по Израилю со стороны Ирана, то ему стоит рекомендовать израильским властям не совершать действий, подобных удару по иранскому консульству в Сирии.

«Если ЦРУ, а это американская спецслужба, имеет мнение на этот счёт и располагало глубинными деталями происходящего в регионе, возможно, им стоило посоветовать бы правительству Израиля не наносить такие удары», — сказала Захарова в эфире «Матч ТВ».

Её слова приводит РИА Новости.

Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи опубликовал пост на иврите в соцсети X, в котором выступил с угрозой в адрес Израиля после атаки на иранское консульство в Сирии.

ВВС Израиля нанесли удар по территории консульства и резиденции посла Ирана в сирийской столице 1 апреля. В КСИР сообщали о семи погибших иранских военных советниках в результате удара по консульству.