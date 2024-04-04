Захарова: ЦРУ надо советовать Израилю не наносить удары, как по консульству Ирана
- РИА Новости
«Если ЦРУ, а это американская спецслужба, имеет мнение на этот счёт и располагало глубинными деталями происходящего в регионе, возможно, им стоило посоветовать бы правительству Израиля не наносить такие удары», — сказала Захарова в эфире «Матч ТВ».
Её слова приводит РИА Новости.
Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи опубликовал пост на иврите в соцсети X, в котором выступил с угрозой в адрес Израиля после атаки на иранское консульство в Сирии.
ВВС Израиля нанесли удар по территории консульства и резиденции посла Ирана в сирийской столице 1 апреля. В КСИР сообщали о семи погибших иранских военных советниках в результате удара по консульству.