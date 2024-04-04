Политолог Михайлов назвал пиаром идею Дуды поднять расходы на оборону до 3% ВВП

Политолог Евгений Михайлов в беседе с RT прокомментировал предложение президента Польши Анджея Дуды лидерам стран — членов НАТО поднять расходы на оборону до 3% ВВП.

«Конечно же, это и определённый пиар Дуды, как руководителя страны, заявляющий о том, что они наиболее привержены интересам США в регионе и берут на себя определённую роль. Здесь же на этом фронте ещё мы видим, как Польша активно перевооружается, и всё это не случайно», — считает политолог.

Михайлов допустил, что заокеанские кураторы той же Польши планируют переформатировать блок НАТО либо составить его из других стран, которые готовы повышать свои расходы на оборону, объясняя это «угрозой» со стороны России.

«То есть Дуда позиционирует Польшу как страну-лидера среди блока НАТО», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что идёт раскол, и Дуда формирует вокруг себя тех лидеров, которые готовы войти в какой-нибудь новый военный блок, состоящий из тех стран, которые «полностью подчиняются решениям Вашингтона».

Ранее Дуда отправил лидерам стран — членов НАТО письмо с предложением поднять расходы на оборону до 3% ВВП.