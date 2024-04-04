Аналитик назвал идею Дуды поднять расходы на оборону привлечением избирателей

Политолог, доцент РГГУ Вадим Трухачёв объяснил в беседе с RT, почему президент Польши Анджей Дуда отправил лидерам стран — членов НАТО письмо с предложением поднять расходы на оборону до 3% ВВП.

«Делается это всё в рамках выборов в Европарламент. Между президентом Дудой и премьером (Дональдом. — RT) Туском идёт жёсткая борьба за голоса, это два центра силы, и, естественно, каждый из них пытается поднять свой рейтинг с помощью русофобии и нагнетания градуса с угрозой России», — объяснил собеседник RT.

По его мнению, это в значительной степени «внутрипольское дело», рассчитанное на привлечение голосов избирателей и поднятие патриотического духа.

Комментируя возможность поднять расходы на оборону до 3% ВВП, эксперт пояснил, что большинство стран делает это «неохотно».

Он привёл в пример Нидерланды, которые пока не довели уровень до 2%, хотя в вооружении Украины участвуют «по полной программе».

«Есть вопросы, например, к соседней Чехии. Там, конечно, во главе правительства стоит отмороженный русофоб (Петр. — RT) Фиала, но, если он поднимет до 3%, он гарантированно проиграет выборы. Скорее всего, это сделают страны Прибалтики, возможно, это будет Румыния, хотя здесь есть вопросы. Возможно, это будут Хорватия, Албания... Вопрос с Канадой 50/50, что она это сделает, Британия это, скорее всего, сделает, у США цифра и так выше, поэтому чего здесь поднимать», — отметил специалист.

По его прогнозу, большинство стран ЕС, НАТО, по крайней мере до выборов в Европарламент, этого делать не будут.

Ранее Дуда отправил лидерам стран — членов НАТО письмо с предложением поднять расходы на оборону до 3% ВВП.