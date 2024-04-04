Столтенберг признал, что боевые действия на Украине нужны для безопасности НАТО

Боевые действия на Украине нужны для безопасности НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг журналистам во время пресс-подхода с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

«То, что вы делаете, — это очень нужно для безопасности НАТО. Поддержка Украины — это не благотворительность, это инвестиции в собственную безопасность стран НАТО», — цитирует Столтенберга ТАСС.

Ранее генсек НАТО заявил, что страны альянса договорились усилить его роль в координации военной помощи Украине.

Между тем глава МИД Нидерландов Ханке Брюинс Слот сообщила, что в Североатлантическом альянсе ещё не достигли соглашения по созданию фонда для Украины на $100 млрд.