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В Зимбабве ввели режим бедствия из-за засухи

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Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва принял решение объявить режим национального бедствия в стране из-за сильной засухи.
В Зимбабве ввели режим бедствия из-за засухи
  • AP

Соответствующее заявление он сделал во время пресс-конференции.

«Я объявляю положение национального бедствия из-за сильной засухи и нашествия сельскохозяйственных вредителей», — цитирует его ТАСС.

По его словам, власти страны ожидают, что свыше 2,7 млн человек в связи с данными природными явлениями будут нуждаться в продовольственной помощи.

Мнангагва добавил, что не допустит голода и Зимбабве закупит зерно в других странах, чтобы удовлетворить потребности населения.

Вместе с этим он попросил мировое сообщество о помощи, запросив дополнительно $2 млрд на борьбу с засухой.

Ранее Всемирный банк и ООН подготовили совместный доклад, в котором говорится, что более половины жителей сектора Газа находятся на грани голода.

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