В Зимбабве ввели режим бедствия из-за засухи
- AP
Соответствующее заявление он сделал во время пресс-конференции.
«Я объявляю положение национального бедствия из-за сильной засухи и нашествия сельскохозяйственных вредителей», — цитирует его ТАСС.
По его словам, власти страны ожидают, что свыше 2,7 млн человек в связи с данными природными явлениями будут нуждаться в продовольственной помощи.
Мнангагва добавил, что не допустит голода и Зимбабве закупит зерно в других странах, чтобы удовлетворить потребности населения.
Вместе с этим он попросил мировое сообщество о помощи, запросив дополнительно $2 млрд на борьбу с засухой.
Ранее Всемирный банк и ООН подготовили совместный доклад, в котором говорится, что более половины жителей сектора Газа находятся на грани голода.