Посол России: канал для обмена информацией с НАТО есть даже в нынешних условиях

Из-за агрессивного курса НАТО против России диалог практически не поддерживается, но канал для передачи информации сохраняется, заявил российский посол в Бельгии Александр Токовинин.

«Очевидно, сложно говорить о его (диалоге. — RT) возобновлении до тех пор, пока США и их союзники не откажутся от агрессивного курса на подрыв безопасности России и нанесение ей «стратегического поражения», — сказал он РИА Новости.

При этом, по словам дипломата, остаётся открытым канал на случай экстренной необходимости для передачи информации.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что НАТО выбрало Россию своей целью, Украина — лишь инструмент.