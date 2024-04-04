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Генерал Флинн: США планируют разместить в Азии ракеты средней дальности

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США планируют разместить ракеты средней дальности в Азии для сдерживания Китая, заявил в интервью газете «Иомиури» командующий сухопутными войсками Соединённых Штатов в Тихом океане генерал Чарльз Флинн.

«Мы планируем сотрудничать с союзниками и партнёрами в регионе и вскоре разместить такие ракеты в этом регионе», — цитирует его ТАСС.

Флинн добавил, что для США «является крайне важным поиск путей противодействия» модернизации ракетного потенциала Китая.

Ранее президент США Джо Байден в переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином выразил обеспокоенность поддержкой Пекином российского ВПК.

Также Си Цзиньпин назвал тайваньский вопрос красной чертой в отношениях с США.

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