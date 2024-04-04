Генерал Флинн: США планируют разместить в Азии ракеты средней дальности
«Мы планируем сотрудничать с союзниками и партнёрами в регионе и вскоре разместить такие ракеты в этом регионе», — цитирует его ТАСС.
Флинн добавил, что для США «является крайне важным поиск путей противодействия» модернизации ракетного потенциала Китая.
Ранее президент США Джо Байден в переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином выразил обеспокоенность поддержкой Пекином российского ВПК.
Также Си Цзиньпин назвал тайваньский вопрос красной чертой в отношениях с США.