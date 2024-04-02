Си Цзиньпин назвал тайваньский вопрос красной чертой в отношениях с США
- РИА Новости
«Тайваньский вопрос — это первая красная черта в китайско-американских отношениях, которую нельзя пересекать», — цитирует его ТАСС.
Китайский лидер подчеркнул, что Пекин не будет мириться с потворством и поддержкой сепаратистских сил извне.
Си Цзиньпин выразил надежду, что заявления Байдена о том, что Вашингтон не поддерживает независимость Тайваня, будут реализованы на практике.
Ранее Пентагон заказал для Тайваня четыре БПЛА MQ-9B за $250 млн.
Президент России Владимир Путин заявил, что попытки недружественных КНР стран устроить провокации по Тайваню обречены на провал.