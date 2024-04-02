RT в Telegram
Подпишись

Си Цзиньпин назвал тайваньский вопрос красной чертой в отношениях с США

Короткая ссылка
Вопрос Тайваня — главная красная линия в отношениях Китая и США, которую нельзя пересекать, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с президентом США Джо Байденом.
Си Цзиньпин назвал тайваньский вопрос красной чертой в отношениях с США
  • РИА Новости

«Тайваньский вопрос — это первая красная черта в китайско-американских отношениях, которую нельзя пересекать», — цитирует его ТАСС.

Китайский лидер подчеркнул, что Пекин не будет мириться с потворством и поддержкой сепаратистских сил извне.

Си Цзиньпин выразил надежду, что заявления Байдена о том, что Вашингтон не поддерживает независимость Тайваня, будут реализованы на практике.

Ранее Пентагон заказал для Тайваня четыре БПЛА MQ-9B за $250 млн.

Президент России Владимир Путин заявил, что попытки недружественных КНР стран устроить провокации по Тайваню обречены на провал.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить