Си Цзиньпин назвал тайваньский вопрос красной чертой в отношениях с США

Вопрос Тайваня — главная красная линия в отношениях Китая и США, которую нельзя пересекать, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с президентом США Джо Байденом.

«Тайваньский вопрос — это первая красная черта в китайско-американских отношениях, которую нельзя пересекать», — цитирует его ТАСС.

Китайский лидер подчеркнул, что Пекин не будет мириться с потворством и поддержкой сепаратистских сил извне.

Си Цзиньпин выразил надежду, что заявления Байдена о том, что Вашингтон не поддерживает независимость Тайваня, будут реализованы на практике.

Ранее Пентагон заказал для Тайваня четыре БПЛА MQ-9B за $250 млн.

Президент России Владимир Путин заявил, что попытки недружественных КНР стран устроить провокации по Тайваню обречены на провал.