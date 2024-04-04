Mirror: американка погибла при нападении слона во время сафари в Замбии

Слон напал на грузовик с туристами во время сафари в национальном парке Кафуэ в африканской Замбии, в результате чего 80-летняя женщина из США погибла от полученных травм.

Об этом пишет Mirror.

По данным газеты, слон, заметивший грузовик, начал его преследовать, а когда авто остановилось, животное бросилось в атаку. Затем слон подхватил автомобиль хоботом и перевернул его.

Отмечается, что большинство участников сафари получили лёгкие травмы, ещё одна женщина была серьёзно ранена и госпитализирована.

Ранее в Индии используемый для туристических поездок слон сломал женщине ногу.

Также в Индии сотрудник зоопарка погиб из-за нападения бегемота.