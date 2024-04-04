Mirror: американка погибла при нападении слона во время сафари в Замбии
Об этом пишет Mirror.
По данным газеты, слон, заметивший грузовик, начал его преследовать, а когда авто остановилось, животное бросилось в атаку. Затем слон подхватил автомобиль хоботом и перевернул его.
Отмечается, что большинство участников сафари получили лёгкие травмы, ещё одна женщина была серьёзно ранена и госпитализирована.
Ранее в Индии используемый для туристических поездок слон сломал женщине ногу.
Также в Индии сотрудник зоопарка погиб из-за нападения бегемота.