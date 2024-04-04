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London Crier: Зеленский купил бывшую резиденцию Карла III за 20 млн фунтов

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Владимир Зеленский приобрёл бывшую резиденцию короля Великобритании Карла III за 20 млн фунтов стерлингов.

Об этом пишет британское издание The London Crier.

По его данным, речь идёт об особняке Highgrove House, который в течение 44 лет использовался Карлом III в качестве загородной резиденции.

Официального подтверждения пока нет, однако, информацию о продаже подтверждают работники резиденции.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что у Зеленского готов вертолёт для эвакуации.

Также бывший разведчик ВС США Скотт Риттер отметил, что Зеленский или погибнет на Украине, или сбежит в Майами.

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