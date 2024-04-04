London Crier: Зеленский купил бывшую резиденцию Карла III за 20 млн фунтов
Об этом пишет британское издание The London Crier.
По его данным, речь идёт об особняке Highgrove House, который в течение 44 лет использовался Карлом III в качестве загородной резиденции.
Официального подтверждения пока нет, однако, информацию о продаже подтверждают работники резиденции.
Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что у Зеленского готов вертолёт для эвакуации.
Также бывший разведчик ВС США Скотт Риттер отметил, что Зеленский или погибнет на Украине, или сбежит в Майами.