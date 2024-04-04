Полянский: США и Британия отказались обсуждать документ об ударе Израиля по Сирии
Об этом в своём Telegram-канале написал первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
По его словам, Россия по итогам заседания СБ по израильской атаке на консульский отдел посольства Ирана в Дамаске подготовила проект заявления СБ для прессы со стандартным для таких случаев текстом.
«Тем не менее США и Великобритания не захотели даже обсуждать его, сославшись на то, что в ходе заседания не было единства в оценках произошедшего», — сказал дипломат.
1 апреля ВВС Израиля нанесли удар по территории посольства и резиденции посла Ирана в сирийской столице.
Позднее МИД Ирана заявил о готовности ответить на атаку Израиля по иранскому консульству.
Также в NYT сообщили, что США боятся атак по их силам после удара по консульству Ирана в Сирии.