Полянский: США и Британия отказались обсуждать документ об ударе Израиля по Сирии

США и Великобритания отказались обсуждать заявление Совета Безопасности ООН, подготовленное Россией в связи с ударом Израиля по иранскому консульству в Сирии.

Об этом в своём Telegram-канале написал первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, Россия по итогам заседания СБ по израильской атаке на консульский отдел посольства Ирана в Дамаске подготовила проект заявления СБ для прессы со стандартным для таких случаев текстом.

«Тем не менее США и Великобритания не захотели даже обсуждать его, сославшись на то, что в ходе заседания не было единства в оценках произошедшего», — сказал дипломат.

1 апреля ВВС Израиля нанесли удар по территории посольства и резиденции посла Ирана в сирийской столице.

Позднее МИД Ирана заявил о готовности ответить на атаку Израиля по иранскому консульству.

Также в NYT сообщили, что США боятся атак по их силам после удара по консульству Ирана в Сирии.