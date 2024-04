Американская разведка не знала заранее, что именно «Крокус» станет целью террористов, заявил журналист Сеймур Херш.

Ссылаясь на информированные источники, он отметил, что речь в предупреждении о возможном нападении шла лишь о месте «большого скопления людей».

Ранее появилась информация, что данные газет The Washington Post и The New York Times о том, что США якобы предупреждали Россию о риске теракта в «Крокус Сити Холле», не соответствуют действительности.