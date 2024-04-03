ЦПВС: два пункта базирования боевиков в Сирии уничтожены ударами ВКС России

ВКС России уничтожили в Сирии два пункта базирования боевиков, укрывавшихся в труднодоступных горных районах.

Об этом заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Юрий Попов.

Как передаёт его слова ТАСС, российскими ударами уничтожены два пункта базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горных хребтов Эль-Амур провинции Хомс и Эль-Бишри провинции Дейр-эз-Зор.

31 марта Воздушно-космические силы России уничтожили место базирования боевиков в сирийской провинции Хомс.