Сийярто: есть прогресс в трафике на границе с Украиной

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Брюсселе сообщил о прогрессе в урегулировании напряжённой ситуации с автотранспортом на венгерско-украинской границе.

Об этом пишет РИА Новости.

«Были сделаны шаги вперёд. Например, были внесены поправки в соглашение о приграничном движении, что будет способствовать устранению недостойных ситуаций на границе между Венгрией и Украиной», — рассказал Сийярто.

Комментируя ситуацию с языком в Закарпатье, он отметил, что ждёт с надеждой встречу венгерско-украинской рабочей группы по образованию 4 апреля, поскольку важнейшей задачей на данный момент является восстановление прав сообщества венгров Закарпатья на образование и использование родного языка.

5 марта Сийярто заявлял, что ответ Киева на 11 требований Будапешта по правам венгров Закарпатья не содержит конструктива.