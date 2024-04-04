Грушко: НАТО будет более агрессивно отстаивать свои арктические интересы

НАТО после вступления Финляндии и Швеции в альянс будет более агрессивно претендовать на свою роль на севере Европы: военный блок начнёт говорить, что «север уязвим», как и «арктические интересы альянса». Такое мнение в интервью RT выразил замминистра иностранных дел России Александр Грушко.

«Теперь НАТО будет более агрессивно претендовать на роль на севере. Будет говорить, что вот север уязвим, арктические интересы альянса уязвимы. Что надо больше учений, надо проникновение в Арктику. Что обязательно усилится борьба за ресурсы», — сказал Грушко.

Замминистра подчеркнул, что все эти вопросы решаются в рамках соответствующих структур ООН.

«Но это, опять же, речь идёт о том, чтобы использовать этот этап расширения в качестве дополнительного инструмента конфронтации с Россией. Увеличивается на 1,2 тыс. км, почти в два раза, линия физического соприкосновения России и НАТО. Создаются дополнительные уязвимости для самого альянса в силу понятных причин. Но эти уязвимости альянс должен прикрывать, военная машина работает», — продолжил собеседник.

Как отметил Грушко, и шведы, и финны в связи с этим увеличивают в геометрической прогрессии свои военные расходы, покупают американское вооружение, «вся вот эта машина работает».

«Отвечает ли это всё европейским интересам, просто интересам мира и безопасности в этом регионе? Конечно, нет. Но это отвечает американским интересам. А это главное», — заключил замминистра.

Ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о планах серьёзно укрепить группировки ВС России на западном направлении в связи со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО.