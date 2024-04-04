Грушко: НАТО будет более агрессивно отстаивать свои арктические интересы
- РИА Новости
«Теперь НАТО будет более агрессивно претендовать на роль на севере. Будет говорить, что вот север уязвим, арктические интересы альянса уязвимы. Что надо больше учений, надо проникновение в Арктику. Что обязательно усилится борьба за ресурсы», — сказал Грушко.
Замминистра подчеркнул, что все эти вопросы решаются в рамках соответствующих структур ООН.
«Но это, опять же, речь идёт о том, чтобы использовать этот этап расширения в качестве дополнительного инструмента конфронтации с Россией. Увеличивается на 1,2 тыс. км, почти в два раза, линия физического соприкосновения России и НАТО. Создаются дополнительные уязвимости для самого альянса в силу понятных причин. Но эти уязвимости альянс должен прикрывать, военная машина работает», — продолжил собеседник.
Как отметил Грушко, и шведы, и финны в связи с этим увеличивают в геометрической прогрессии свои военные расходы, покупают американское вооружение, «вся вот эта машина работает».
«Отвечает ли это всё европейским интересам, просто интересам мира и безопасности в этом регионе? Конечно, нет. Но это отвечает американским интересам. А это главное», — заключил замминистра.
Ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о планах серьёзно укрепить группировки ВС России на западном направлении в связи со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО.