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Грушко: НАТО будет более агрессивно отстаивать свои арктические интересы

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НАТО после вступления Финляндии и Швеции в альянс будет более агрессивно претендовать на свою роль на севере Европы: военный блок начнёт говорить, что «север уязвим», как и «арктические интересы альянса». Такое мнение в интервью RT выразил замминистра иностранных дел России Александр Грушко.
Грушко: НАТО будет более агрессивно отстаивать свои арктические интересы
  • РИА Новости

«Теперь НАТО будет более агрессивно претендовать на роль на севере. Будет говорить, что вот север уязвим, арктические интересы альянса уязвимы. Что надо больше учений, надо проникновение в Арктику. Что обязательно усилится борьба за ресурсы», — сказал Грушко.

Замминистра подчеркнул, что все эти вопросы решаются в рамках соответствующих структур ООН.

«Но это, опять же, речь идёт о том, чтобы использовать этот этап расширения в качестве дополнительного инструмента конфронтации с Россией. Увеличивается на 1,2 тыс. км, почти в два раза, линия физического соприкосновения России и НАТО. Создаются дополнительные уязвимости для самого альянса в силу понятных причин. Но эти уязвимости альянс должен прикрывать, военная машина работает», — продолжил собеседник.

Как отметил Грушко, и шведы, и финны в связи с этим увеличивают в геометрической прогрессии свои военные расходы, покупают американское вооружение, «вся вот эта машина работает».

«Отвечает ли это всё европейским интересам, просто интересам мира и безопасности в этом регионе? Конечно, нет. Но это отвечает американским интересам. А это главное», — заключил замминистра.

Ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о планах серьёзно укрепить группировки ВС России на западном направлении в связи со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО.

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