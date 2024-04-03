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Военкор Рёпер — о запросе ГП: Интерпол не будет помогать российским спецслужбам

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Военный корреспондент Томас Рёпер, комментируя запрос Генпрокуратуры России в компетентные органы США, Германии, Кипра и Франции о расследовании терактов в России и на «Северных потоках», в беседе с RT предположил, что Интерпол не будет помогать российским спецслужбам.
Военкор Рёпер — о запросе ГП: Интерпол не будет помогать российским спецслужбам
  • RT

«Давайте будем откровенны: Запад ведёт войну с Россией на территории Украины, поэтому в этих условиях все прекрасные правила из прошлого больше не играют большой роли», — отметил он.

В свою очередь, главред финского портала MV-Lehti Янус Путконен добавил, что киевский режим уже прямо признаётся, что у Украины нет другого варианта, кроме совершения терактов. Таким образом там надеются изменить ситуацию на фронте.

Ранее специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT прокомментировала информацию о том, что ГП России направила властям США, Германии, Франции и Кипра запросы и обращения депутатов Госдумы касательно расследования террористических актов на территории Российской Федерации.

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