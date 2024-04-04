Грушко: США настаивают на увеличении военных бюджетов со стороны Европы

Американцы, которые настаивают на увеличении военных бюджетов со стороны европейских союзников, используют эту угрозу, чтобы принудить их больше платить за безопасность, заявил RT замглавы МИД России Александр Грушко.

По его словам, «НАТО было, НАТО есть», и, видимо, в обозримом будущем альянс сохранится в том виде, в котором он сейчас существует.

«Мы знаем, что США работают над тем, чтобы создать законодательные препятствия для реализации любых президентских решений в отношении членства в альянсе», — отметил Грушко.

Он также рассказал, что американцы, которые настаивают на увеличении военных бюджетов со стороны своих европейских союзников, используют эту угрозу выхода, чтобы принудить их больше платить за безопасность.

Как ранее заявила постоянный представитель США при Североатлантическом альянсе Джулианн Смит, американские власти не считают, что между странами НАТО и Россией назревает вооружённый конфликт.