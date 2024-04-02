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Постпред США в НАТО: не считаем, что между Россией и альянсом назревает война

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Постоянный представитель США при Североатлантическом альянсе Джулианн Смит заявила, что американские власти не считают, что между странами НАТО и Россией назревает вооружённый конфликт.
Постпред США в НАТО: не считаем, что между Россией и альянсом назревает война
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление Смит во время онлайн-брифинга.

«Предпринимается много усилий для укрепления нашей обороны и сдерживающего потенциала, однако мы никому не сигнализируем о том, что надвигается война», — сказала она.

Она также добавила, что американская сторона придерживается мнения, что усилия Москвы сфокусированы на Украине и нет признаков того, что надвигается война между Россией и НАТО.

Ранее замгенсекретаря НАТО Мирча Джоанэ признал, что ВСУ «в определённом смысле» ведут войну альянса.

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