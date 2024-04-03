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Замминистра обороны России обсудил военное сотрудничество с послом Ирана

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Замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин обсудил развитие военно-технического сотрудничества с иранским послом в Москве Каземом Джалали.
Замминистра обороны России обсудил военное сотрудничество с послом Ирана
  • РИА Новости

Об этом заявили в Министерстве обороны России.

Как передаёт ТАСС, во время встречи они обсудили актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества. Кроме того, состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности.

Отмечается, что стороны подчеркнули приверженность основополагающим принципам отношений России и Ирана.

2 апреля секретарь Совбеза России Николай Патрушев в Астане провёл переговоры с секретарём Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Ахмадианом.

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