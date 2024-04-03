Замминистра обороны России обсудил военное сотрудничество с послом Ирана
- РИА Новости
Об этом заявили в Министерстве обороны России.
Как передаёт ТАСС, во время встречи они обсудили актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества. Кроме того, состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности.
Отмечается, что стороны подчеркнули приверженность основополагающим принципам отношений России и Ирана.
2 апреля секретарь Совбеза России Николай Патрушев в Астане провёл переговоры с секретарём Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Ахмадианом.