Замминистра обороны России обсудил военное сотрудничество с послом Ирана

Замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин обсудил развитие военно-технического сотрудничества с иранским послом в Москве Каземом Джалали.

Об этом заявили в Министерстве обороны России.

Как передаёт ТАСС, во время встречи они обсудили актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества. Кроме того, состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности.

Отмечается, что стороны подчеркнули приверженность основополагающим принципам отношений России и Ирана.

2 апреля секретарь Совбеза России Николай Патрушев в Астане провёл переговоры с секретарём Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Ахмадианом.