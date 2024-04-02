Патрушев провёл переговоры с коллегой из Ирана

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев в Астане провёл переговоры с секретарём Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Ахмадианом.

Как сообщает пресс-служба российского Совбеза, стороны решительно осудили нанесённый Тель-Авивом авиаудар по зданию консульства Ирана в Дамаске, подчеркнув, что этот акт чреват неконтролируемой эскалацией напряжённости. Также Патрушев выразил соболезнования иранским коллегам в связи с произошедшим.

Наряду с этим на переговорах были рассмотрены вопросы сотрудничества двух стран в области безопасности и экономики. Собеседники подтвердили настрой на скорейшее завершение работы над новым российско-иранским всеобъемлющим договором.

Ранее стало известно, что ВВС Израиля нанесли удар по территории консульства и резиденции посла Ирана в сирийской столице. В КСИР сообщали о семи погибших иранских военных советниках в результате удара по консульству.