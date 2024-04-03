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Ведущий RT Санчес отреагировал на ответ США на удары по консульству в Дамаске

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Ведущий RT Рик Санчес эмоционально отреагировал на ответ Вашингтона на удары ЦАХАЛ по консульству Ирана в Дамаске.
Ведущий RT Санчес отреагировал на ответ США на удары по консульству в Дамаске
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«Если бы какая-то другая страна сделала то, что сделал сейчас Израиль, — разбомбила консульство другой страны, убила двух высокопоставленных представителей иностранного государства, двух генералов — сам Салливан и администрация Байдена вопили бы во всё горло, призывая к войне... А когда это делает Израиль: «Ой... Ну Биби есть Биби — он такой», — заявил он.

Ранее в Пентагоне заявили, что Израиль не уведомлял США заранее об ударе в Дамаске.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил о непричастности США к удару Израиля по консульству Ирана в Дамаске.

1 апреля ВВС Израиля нанесли удар по территории посольства и резиденции посла Ирана в сирийской столице.

Позднее МИД Ирана заявил о готовности ответить на атаку Израиля по иранскому консульству.

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