Грушко: НАТО создали из-за испуга западных элит в связи с ростом авторитета СССР

Замглавы МИД России Александр Грушко в интервью RT заявил, что НАТО было создано из-за испуга западных элит в связи с ростом авторитета СССР после войны.

«Если возвращаться к истории, то совершенно очевидно, что создание НАТО стало результатом того испуга, который охватил западные элиты в связи с растущим авторитетом, мощью, привлекательностью Советского Союза, который практически в одиночку вытащил на себе тяготы Второй мировой войны и обеспечил победу сил добра над силами зла», — заявил Грушко.

Он добавил, что после войны к власти в странах Восточной Европы пришли силы народной демократии, левые движения с участием коммунистов.

«И всё это, конечно, кардинальным образом перекраивало политическую карту Европы. Не так, как на это рассчитывали прежде всего англосаксонские центры силы. И плюс растущее национально-освободительное движение по всему миру. С укрепляющимся, опять же, авторитетом Советского Союза. Всё это потребовало от Запада консолидации вокруг американской военной мощи. И если говорить о таком знаковом рубеже, то, наверное, можно брать за точку отсчёта знаменитую лекцию (почему-то она называется речью) Уинстона Черчилля в Фултоне. Где он провозгласил несколько ключевых моментов, которые, собственно, и были заложены в философию альянса», — заявил Грушко.

Он отметил, что вокруг даты образования НАТО будет очень много пафоса, особенно на Западе.

«И уже мы видим, что ведётся такая артподготовка к этому «триумфальному» событию», — подчеркнул Грушко.

В настоящее время в НАТО, которое было основано 4 апреля 1949 года, входят 32 страны.