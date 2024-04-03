Следующая встреча секретарей совбезов стран ШОС состоится в 2025 году в КНР

Следующая встреча секретарей советов безопасности стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) состоится в Китае в 2025 году.

Об этом заявили в пресс-службе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по итогам 19-й встречи секретарей советов безопасности стран организации в Астане.

Отмечается, что по итогам подписан протокол.

«Очередная встреча секретарей советов безопасности государств — членов ШОС состоится в 2025 году в Китайской Народной Республике», — передаёт ТАСС.

18 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл встречу с генеральным секретарём ШОС Чжан Мином и спецпредставителем правительства Китая по делам Евразийского региона Ли Хуэем.