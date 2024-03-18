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Лавров проводит встречу с генсеком ШОС и спецпредставителем КНР

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с генеральным секретарём ШОС Чжан Мином и спецпредставителем правительства Китая по делам Евразийского региона Ли Хуэем.
Лавров проводит встречу с генсеком ШОС и спецпредставителем КНР
  • РИА Новости

Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Встреча проходит в Москве, куда Чжан Мин и Ли Хуэй прибыли для наблюдения за выборами президента России.

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