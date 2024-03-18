Лавров проводит встречу с генсеком ШОС и спецпредставителем КНР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с генеральным секретарём ШОС Чжан Мином и спецпредставителем правительства Китая по делам Евразийского региона Ли Хуэем.

РИА Новости

Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Встреча проходит в Москве, куда Чжан Мин и Ли Хуэй прибыли для наблюдения за выборами президента России.