Лавров проводит встречу с генсеком ШОС и спецпредставителем КНР
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с генеральным секретарём ШОС Чжан Мином и спецпредставителем правительства Китая по делам Евразийского региона Ли Хуэем.
- РИА Новости
Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Встреча проходит в Москве, куда Чжан Мин и Ли Хуэй прибыли для наблюдения за выборами президента России.
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