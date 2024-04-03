Патрушев: подрыв СП могли провести только специальные подразделения

Утверждения западных СМИ о том, что за подрывом «Северных потоков» стоит Украина — это вбросы, рассчитанные на некомпетентных обывателей, считает секретарь Совбеза России Николай Патрушев. Он убеждён, что подобную операцию могут провести только спецподразделения, которые есть в США и Британии.

С таким заявлением Патрушев выступил на XIX ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств — членов ШОС.

Как напомнил выступающий, западные СМИ и официальные лица «наперебой» рассказывали о том, что взрывы были организованы якобы украинцами, подошедшими на яхте к газопроводам.

«Факт заключается в том, что осуществить подобную операцию могут только специальные подразделения. Как известно, они имеются в распоряжении у США и Англии», — цитирует Патрушева РИА Новости.

Глава МИД России Сергей Лавров обратил внимание на то, что после диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» бизнес из Германии и других стран Европы начал перемещаться в США.