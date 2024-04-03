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Politico: фронт ВСУ рухнет, как только Россия сконцентрирует силы в одном месте

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Фронт ВСУ обрушится в случае, если российская армия нанесёт сконцентрированный удар в одном месте.

Об этом пишет Politico.

«Офицеры сказали, что существует значительный риск обрушения фронта (ВСУ. — RT) на том участке, на котором российские генералы решат сконцентрировать усилия», — говорится в публикации.

Как отметили в издании, Запад уже никак не поможет Украине справиться с наступлением России.

Ранее в UnHerd заявили, что планирующие авиабомбы, применяемые Вооружёнными силами России в зоне СВО, уничтожают оборонительные рубежи и моральный дух ВСУ.

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